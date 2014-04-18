Отзыв о фильме "Голодные игры. И вспыхнет пламя"

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Опубликована под логином Legolas.

Отзывы об этом фильме весьма неоднозначны. Если первый фильм серии у большинства рецензентов вызвал восторженные отклики, то реакция на сиквел поражает своей плюралистичностью. По моим впечатлениям реакция аудитории разделилась примерно 50 на 50. Одни вздыхают по поводу того, что фильм становится "сериальным", а то и просто ругаются, другие же придерживаются мнения о том, что фильм весьма свеж в идейном смысле и остр в восприятии.

Надо помнить, что оба фильма поставлены по книгам и те, кто читал книги (я сам, признаюсь, не читал) говорят, что некоторая недосказанность во втором фильме сторицей окупится в третьем, которому ещё предстоит выйти на экраны.

Если говорить о моих личных впечатлениях, то мне первый фильм понравился больше. Но я не стал бы хаить и второй. Несомненно лишь то, что два этих фильма по сути в несколько разных жанрах. Первый - классный экшн - захватывающее развлечение с мелодраматическим элементом - очень талантливо, ИМХО, снятый боевик в достаточно свежей подаче. Да, первый фильм - антиутопия. Но в ней ещё, на мой взгляд, нет того остросоциального мотива, который ярко выражен во втором фильме (и очевидно будет столь же ярок в третьем).

Второй фильм выражает гражданский пафос. Смотреть или нет решать каждому самому, но полагаю, если вы уже полюбили героев первого фильма, то уж всяко посмотрите и второй!

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