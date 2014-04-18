Свободный пересказ видеоролика про Катю Клэп

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У Кати сегодня замечательный день, она вся на позитиве и с радостью делится своими впечатлениями о последних приобретениях в Лондонских магазинах. Она не только рассказывает, но и показывает всем свои обновки! Чего тут только нет! Тут и лак, и блеск для губ, и сумочки, и кошельки, и даже... целый рюкзак! Но, пожалуй, особенный восторг Кати вызывает креативная обложка для паспорта. Она (обложка, не Катя) такая беленькая и с розовой... Кем бы вы думали? Принцессой-Пупыркой! Это надо видеть! Катя сообщает нам, что "повёрнута" на лаках серых оттенков - таких, знаете ли, с переливами и блёстками. М-м-м!!! И, конечно, Катя такую штучку и приобрела. Но не завидуйте - не только в Лондоне можно купить всё то, что нам показывает Катя, но и в Интернет-магазине. Так что всем кто захочет не сложно будет порадоваться вместе с Катей. Но что это?! Катя достаёт на всеобщее обозрение леопардовую сумочку для косметики! Ну, вы же знаете - Катя очень любит леопардовый цвет. А ещё Катя очень любит блестеть. Потому сегодня блеск для губ не остался в стороне. Но! Не всё то золото, что блестит! И Катя делится с нами страшной тайной о текучем блеске, который начинает таять на губах и потом застывать такими белыми сгустками в трещинках губ. Оу, не очень-то будет выглядеть девушка после такой процедуры... Но Катя, конечно, не демонстрирует нам это наглядно, зато показывает совершенно другой - качественный и по настоящему блестящий свой новый блеск для губ! А ещё она купила кошелёк розового золота. Чудо как хорош!

С восторженного описания обновок Катя плавно переходит на свои последние впечатления от... кого бы вы думали? Эминема! Ах, что за последний месяц сделал с нею Эминем!!! "Я его боюсь и ненавижу, - делится своими переживаниями Катя, - но ЛЮБЛЮ!!!" О! Эти сложные мужчины! Ну, вы понимаете.

У Кати теперь даже на рингтоне стоит голос Эминема. Кстати, всем своим подписчицам Катя советует разобраться в текстах Эминема. Это оч-чень непростые тексты!

Да, вот ещё! Никто не знает хорошую розовую краску? А то Кате нужен совет, какую хорошую розовую краску приобрести.

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