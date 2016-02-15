Тема: панельно каркасные дома
Объем (сим. б/п): 6500
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строить|страивать.
Все о технологии панельно-каркасных домов; есть ли преимущества в сравнении с
деревянными строениями из бруса и бревна; можно сравнить и с
кирпичными/блочными домами; почему имеет смысл выбрать каркасный дом.