Тема: панельно каркасные дома

Объем (сим. б/п): 6500

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строить|страивать.

Все о технологии панельно-каркасных домов; есть ли преимущества в сравнении с

деревянными строениями из бруса и бревна; можно сравнить и с

кирпичными/блочными домами; почему имеет смысл выбрать каркасный дом.