Пару слов о Twitter

http://vara.ws/content/paru-slov-o-twitter

Удобный сервис Twitter до сих пор не слишком известен в России. Между тем, эта социальная сеть обладает множеством полезных и интересных функций, которыми просто грех не воспользоваться. Мало того, в Twitter можно встраивать кучу дополнительных сервисов, делающих программу универсальным средством общения.