Пару слов о Twitter
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14 лет назад
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http://vara.ws/content/paru-slov-o-twitter
Удобный сервис Twitter до сих пор не слишком известен в России. Между тем, эта социальная сеть обладает множеством полезных и интересных функций, которыми просто грех не воспользоваться. Мало того, в Twitter можно встраивать кучу дополнительных сервисов, делающих программу универсальным средством общения.