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Готовые сантехнические перегородки – это удобный и быстрый способ для оборудования душевых кабинок и туалетов. Сантехнические перегородки должны соответствовать ряду необходимых требований. Прежде всего, материал, из которого они изготавливаются, должен обладать большой сопротивляемостью к коррозии и хорошо переносить влажную среду. Сантехнические перегородки выполняются из меламинового ДСП и металлического анодированного профиля. Такой профиль может заполняться ЛДСП или пластиком. Все эти материалы гигиеничны, хорошо моются и не подвержены образованию ржавчины.