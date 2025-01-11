Перепечатка текстов blob:https://web.whatsapp.com/a7347063-9413-47ec-9

Услуги:

Набор текста из отсканированных документов;

Перепечатка текстов из книг и других носителей;

Ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных материалов;

Извлечение информаций с изображений,аудио,видео и других источников.

Что вы получите, обратившись ко мне:

Вежливое и комфортное взаимодействие;

Оперативное выполнение заданий;

Продуктивный рабочий процесс;

Строгое соблюдение сроков;

Для начала работы вы можете отправить файл на электронную почту и указать свой пожелания к оформлению текста. Если есть дополнительные требования, обязательно сообщите о них.