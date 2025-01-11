Перепечатка текстов blob:https://web.whatsapp.com/a7347063-9413-47ec-9

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4 месяца назад
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Услуги:

  • Набор текста из отсканированных документов;

  • Перепечатка текстов из книг и других носителей;

  • Ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных материалов;

  • Извлечение информаций с изображений,аудио,видео и других источников.

Что вы получите, обратившись ко мне:

  • Вежливое и комфортное взаимодействие;

  • Оперативное выполнение заданий;

  • Продуктивный рабочий процесс;

  • Строгое соблюдение сроков;

Для начала работы вы можете отправить файл на электронную почту и указать свой пожелания к оформлению текста. Если есть дополнительные требования, обязательно сообщите о них.