Перепечатка текстов blob:https://web.whatsapp.com/a7347063-9413-47ec-9
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4 месяца назад
Услуги:
Набор текста из отсканированных документов;
Перепечатка текстов из книг и других носителей;
Ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных материалов;
Извлечение информаций с изображений,аудио,видео и других источников.
Что вы получите, обратившись ко мне:
Вежливое и комфортное взаимодействие;
Оперативное выполнение заданий;
Продуктивный рабочий процесс;
Строгое соблюдение сроков;
Для начала работы вы можете отправить файл на электронную почту и указать свой пожелания к оформлению текста. Если есть дополнительные требования, обязательно сообщите о них.