Перепечатка тестов

Перепечатка текстов,которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов.печать текста с книжных носителей,ввод цифровой и текстовой информации ,сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок,аудио,видео, и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получаете:

Вежливое и комфортное общение,

Быстрый и продуктивный рабочий процесс,

Выполнение всех работ в сроки.