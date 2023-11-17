Перепечатка тестов
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месяц назад
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Перепечатка текстов,которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов.печать текста с книжных носителей,ввод цифровой и текстовой информации ,сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.
Вывод информации с картинок,аудио,видео, и других источников.
При сотрудничестве со мной вы получаете:
Вежливое и комфортное общение,
Быстрый и продуктивный рабочий процесс,
Выполнение всех работ в сроки.