http://percylightning.com/movie/50.html

Рецензия на фильм "Перси Джексон и похититель молнии"

После того, как Джоан Ролинг завершила цикл о Гарри Поттере, “свято место” на Олимпе детского и подросткового фэнтези пытались занять многие. Тема-то благодатная и хорошо раскрученная!

Сейчас можно сказать, что в литературе это удалось-таки сделать Рику Риордану с романом “Перси Джексон и олимпийцы“. Книга, безусловно, нашла своих читателей и стала новым детским бестселлером.

Теперь – о главном! Хорошую книгу заметили не только рядовые читатели, но и Крис Коламбус – режиссер фильмов о Гарри Поттере.

И так, пьедестал почета грозится занять фильм с громким названием “Перси Джексон и похититель молний“.

В съемках задействовано целое созвездие актёров: Ума Турман, Пирс Броснан, Шон Бин, Розарио Доусон, Стив Куган.

Сценарий фильма отличается от книги прежде всего повзрослевшими героями (например, в книге Перси – 12-летний мальчик, а в фильме уже 17-летний юноша), что позволило вывести на передний план романтическую историю.

Безусловным плюсом сюжета является обращение к греческой мифологии, причем – хвала автору – в не адаптированном варианте.

По сюжету, главный герой узнает, что является богом-полукровкой, сыном властителя морей и океанов Посейдона и смертной женщины. Оказывается, боги Олимпа благоденствуют и в наше время, перемещаясь вместе с «центром западного мира»: сначала была Греция, потом – Рим, Франция, Англия, теперь – Америка.

Для того, чтобы совладать с приобретенными сверхспособностями и выжить в непростом мире небожителей, юноше предстоит пройти курс обучения в специальной Школе для полукровок.

Но случается страшное – украдена огненная стрела Зевса, а Перси – один из подозреваемых. Ему ничего не остается, как отправиться вместе с другом-сатиром на поиски пропажи, поймать вора, вернуть утраченное и сразиться с древними силами, более могущественными, чем все боги Олимпа!

Прибавим к этому умопомрачительные спецэффекты, которые демонстрируются в трейлерах…

В общем, картина получается многообещающей, пожелать остается только своевременного выхода на экраны и благодарного зрителя.