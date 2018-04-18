Пляжный отдых на Кипре

Пляжный отдых на КипреСлавившийся многовековыми завоеваниями Кипр на сегодняшний день является независимым островом и все чаще привлекает тысячи туристов со всего мира на райский пляжный отдых. Кипр расположен практически в самом сердце Средиземного моря и имеет благоприятный климат, благодаря чему отдых там - настоящее наслаждение с пользой для самочувствия. Лето на Кипре длится практически всегда - в среднем на острове 310 солнечный дней в году. Теплая весна, жаркое лето и приятная осень - все это делает остров привлекательным для туристов во все сезоны. Даже зимой температурный режим находится на отметке не ниже 15°С. Пляжный сезон на Кипре открывается в середине мая, когда море уже достаточно прогрето для купания, и длится обычно плоть до октября, когда вода начинает остывать, однако даже в апреле и октябре находятся смельчаки, кому по душе бодряще-прохладное море.

Курорты КипраИсторически остров условно разделен на турецкий и греческий. Популярными пляжными курортами славится именно южная часть Кипра - греческая. Здесь расположены несколько городов с множеством великолепных пляжей и отелей. Многие пляжи Кипра имеют награды Евросоюза за высокую оценку экологического состояния. Каждый курорт Кипра уникален по-своему и вы наверняка сможете подобрать себе наиболее комфортный вид отдыха, исходя из ваших предпочтений. Удивительной красоты пляжи, развлекательные аквапарки, древнейшие Византийские постройки, заброшенные монастыри, величественные горы, винодельни - остров вмещает в себя множество интереснейших и увлекательных мест!К популярным городами и курортами Кипра относят Айя-Напу, Пафос, Лимассол, Ларнаку, Протарас. Все города имеют свои плюсы, особенности в пляжном отдыхе, культуре и развлечениях. В наших статьях мы подробно рассказали о каждом курорте.

Особенности туристического КипраКипр хоть и считается республикой, входящей в состав ЕС, тем не менее, неоспоримым преимуществом острова является отсутствие шенгенской визы. Однако для въезда на территорию республики россиянам потребуется про-виза, получить которую не составит ни малейшего труда.Официальной валютой на Кипре, как и на всей территории Евросоюза, на сегодняшний день является евро. Помимо этого, на острове в ходу кипрский фунт и американский доллар. Стоит отметить, что евро отдается большее предпочтение, а мест, где с радостью примут американские доллары, не так много.Кипр находится в Восточноевропейском часовом поясе и разница с Москвой составляет -1 час. Данный факт стоит отнести к еще одному плюсу курорта, поскольку россиянам не потребуется особой временной адаптации при нахождении на отдыхе.