Туры на МальдивыТеплое солнышко, белоснежный песок, кристально чистая лазурь океана, королевские пальмы, склонившиеся прямо над водой… Картина словно из рекламы «Баунти». Если вы ищете рай на земле, то Мальдивы – для вас! Мальдивский архипелаг расположен практически на экваторе, поэтому в этой стране лето длится круглый год! Одни из лучших пляжей мира и множество фешенебельных отелей ждут вас на одном из двухсот островков Мальдивской республики. Здесь можно по-настоящему прочувствовать всю прелесть жизни, поскольку здешний отдых предполагает больше релакс и созерцание невероятно красивых пейзажей природы, разнообразного морского мира, купание в чистейшем индийском океане, оздоровление различными SPA-процедурами.

Что важно знать при выборе тура на Мальдивы?Собираясь отдохнуть на Мальдивах, вам необходимо учитывать некоторые моменты, важные при выборе тура. Наверняка вы знаете, что отдых на этих экзотических островах нельзя назвать дешевым. Как правило, туристы, отдыхающие на Мальдивах – это состоятельные люди, готовые выкладывать за отдых немалые деньги. Да и сами отели здесь, в основном, 4*,5*, что, естественно, уже предполагает высокий уровень обслуживания и комфорта. Разумеется, наш сайт предлагает и более доступные варианты размещения на Мадьдивах, но этот вариант тоже нельзя отнести к «доступно каждому».Следующим очень важным фактором при выборе тура является специфика отдыха на Мальдивах. Отдых здесь предполагается спокойный, размеренный, в основном здесь можно купаться, загорать на пляже, погружаться с дайвингом или плавать с маской. Так что если вы любитель активного отдыха, то вам придется постараться, чтобы спланировать себе энергичный отдых на островах.

Туры на Мальдивы из Москвы и из Санкт-ПетербургаМальдивы находятся южнее Индии и юго-западнее Шри-ланки, расположены практически на экваторе. Лететь туда на самолете вам придется около 8-9 часов из Москвы, поскольку прямой перелет Москва-Мале осуществляется только из столицы. Жителям Петербурга также придется брать составной рейс Санкт-Петербург – Москва – Мале. В принципе, полет будет не столь продолжительным для жителей северной и главной столиц, в отличие, например, от жителей северных или южных городов, полет которых только до Москвы будет составлять несколько часов. Прилет на Мальдивы осуществляется в аэропорт Мале, после чего туристов отправляют каждого на свой остров на специально оборудованных катерах либо вертолетах, осуществляющих трансфер между островами.

Цены туров на МальдивыКак уже говорилось, отдых на экзотических Мальдивах не обойдется вам дешево, как, например, в привычной Турции или Египте. Однако, приобретая тур на Мальдивы, вы получаете настолько высокий уровень обслуживания, комфортабельные номера и чудеснейшие виды природы, что напрочь забываете о количестве потраченных денег. Ни один отдыхающий, побывавший на Мальдивах, еще не пожалел о том, что потратил средства на этот незабываемый райский отдых. На нашем сайте представлены туры различных категорий, от простых до VIP, ознакомиться с которыми вы сможете в разделе «Туры».