Почему я не отдам эскимосам свой морозильник Indes

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11 лет назад
209 просмотров
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http://morozkamera.tkat.ru/?mod=articles&act=full&id_article=6638&src=1

Работа на конкурс, который проводился на портале tkat.ru. Необходимо было написать уникальный, интересный, информативный обзор про актуальный товар на этом сайте. В статье нужно было указать на достоинства и недостатки товара, его основные характеристики, особенности использования.

Почему я не отдам эскимосам .docx
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