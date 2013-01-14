Почему я не отдам эскимосам свой морозильник Indes

http://morozkamera.tkat.ru/?mod=articles&act=full&id_article=6638&src=1

Работа на конкурс, который проводился на портале tkat.ru. Необходимо было написать уникальный, интересный, информативный обзор про актуальный товар на этом сайте. В статье нужно было указать на достоинства и недостатки товара, его основные характеристики, особенности использования.