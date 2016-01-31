Покупайте иранский киви

Ключевые слова

киви свежий (2), купить киви свежий, киви свежий купить (3), киви фрукт, киви купить фрукт, интернет-магазин, с доставкой на дом, свойства, витамины (+применение свежего киви)

Описание

Текст "Киви свежий" для посадочной страницы страницы ***

Текст должен описывать товар и подуждать читателя купить его у нас!

Объем 2000 знаков без пробелов.

Ключевые слова употребить так: 3 раза перывый ключ в начале разных

абзацев (!!!), а остальные ключи - по одному разу каждый произвольно в

тексте. Можно в словоформах.

Допускается добавление уникального текста (до 500 знаков) со справочной информацией по продукту.

В тексте обязательно:

- использовать минимум один раз перечисление списком;

- использовать 2 подзаголовка;

- последний абзац 2-3 строки – краткая реклама интернет-магазина «*******» www.****-***.ru

выборочно использовать слова: в Москве, лучший, профессиональный, качественный, недорого, в срок, свежие продукты.

Текст пишем с использованием специальных терминов и слов по тематике

сайта www.****-***.ru . РЕКОМЕНДУЕМ использовать тематические термины и

словосочетания, подходящие по смыслу статьи: доставка, заказ, курьер,

оплата, скидки, вовремя, продукты, ассортимент, гарантия, оплата,

вкусно, полезно, много, большой выбор, купить, заказать, доставка на

дом, рецепт, еда, блюдо, приятно, вовремя.