Правила установки дверей

Красивые двери в доме свидетельствует о хорошем вкусе хозяев.

А вот, насколько долго прослужат вам дверь, зависит, в первую очередь, от качества ее установки.

Установка входных дверей:

Внимательно и тщательно осмотрите купленный товар. Проверьте, нет ли в нем брака. На дверном полотне и коробе не должно быть трещин, царапин или сколов. Убедитесь в том, что передаете установщикам товар хорошего качества.

Технологический процесс установки двери происходит так:

Проверяется уровень пола. Строительный уровень прикладывается так, чтобы были захвачены две стороны проема. Положение уровня должно быть строго горизонтальным.

На каждой стороне проема, измеряя по уровню, отмечаются две точки. Затем для каждой стороны проема отдельно замеряется расстояние, начиная от пола и до отмеченной точки.

Таким образом, вы определите, какую разницу по высоте должны иметь стойки короба.

Стойки подрезаются по измеренной высоте. Нужно знать, что максимальное расхождение в уровне - 3мм.