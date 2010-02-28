Фасад из сайдинга экономически выгоден. Его не нужно красить или штукатурить, не нужно делать периодический поддерживающий ремонт участков фасада, не нужно совершать всех других отделочных работ. При снеге и дожде в ваш дом не проникнет сырость. Практичность сайдинга и легкая заменяемость элементов при точечном ремонте делают сайдинг просто незаменимым. Он отличается отличной морозоустойчивостью и простотой в эксплуатации.

Ваш дом всегда будет выглядеть эффектно и красиво. При помощи сайдинга можно имитировать объемные архитектурные детали фасада, к примеру – колонны.

Предварительно составленный грамотный чертеж, перед началом установки сайдинга, поможет верно определить расход материалов и избежать ошибок и неточностей при раскрое и монтаже.