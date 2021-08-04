Продающий текст подписной страницы. Мини-курс

Эмоциональное выгорание — это чувство энергического истощения, мысленного отдаления от работы и … стоп, зачем тебе это? Начинаются беспричинные приступы паники, тревожность, ощущаешь внутреннее бессилие, вымещаешь раздражение на близких? Стараешься поддерживать образ успешного и счастливого супер-человека, но внутренний запал куда-то пропал? Тогда бесплатная консультация от ведущего специалиста Москвы Анны Соул создана именно для тебя!