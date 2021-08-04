Продающий текст для лендинга. Похудение

Хотите похудеть, но очередной тренер из тиктока отвечает лишь «нельзя» и «можно», а лишние килограммы не хотят с тобой расставаться? Каждый кричит про подсчет кбжу и интуитивное питание — они правда работают! С их помощью вы похудеете и будете выглядеть привлекательно и сексуально, но примерно два дня. Давайте помечтаем: вы упорно считали калории, пили воду за два часа до пищи, занимались спортом три раза в неделю. Молодцы! Встаете утром на весы, а там заветная цифра. Да вы столько с пятого класса не весили, и в выпускное платье даже влезете! Но возникает вопрос: что делать после похудения? Считать калории всю жизнь?