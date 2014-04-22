Проявления любви после свадьбы

Укаждого наступает время, когда он смотрит на своего любимого и понимает, что

это тот человек, с кем хочется, взявшись за руки, пройти всю свою долгую жизнь.

И ты готова преодолеть с ним все, хочешь видеть его всегда рядом. Ты способна

принять все его недостатки, ведь как это ни странно, но и они тебе в нем

нравятся.