Проявления любви после свадьбы

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Укаждого наступает время, когда он смотрит на своего любимого и понимает, что
это тот человек, с кем хочется, взявшись за руки, пройти всю свою долгую жизнь.
И ты готова преодолеть с ним все, хочешь видеть его всегда рядом. Ты способна
принять все его недостатки, ведь как это ни странно, но и они тебе в нем
нравятся.