Дизельные генераторы и области их применения

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10 лет назад
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Дизельныегенераторы – энергетические устройства, работающие на дизельном топливе и

генерирующие электроэнергию. Огромный спрос на данную технику обусловлен

удобством использования и доступностью покупки или аренды, как для крупного

предприятия, так и для обеспечения энергией дачных домиков и садовых участков.

Ведь если купить дизельный генератор, тоего можно будет использовать не только как постоянный источник питания, но и

как резервный для временных нужд.

заказ № 508663 генераторы применение.docx
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