Дизельные генераторы и области их применения

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Дизельныегенераторы – энергетические устройства, работающие на дизельном топливе и
генерирующие электроэнергию. Огромный спрос на данную технику обусловлен
удобством использования и доступностью покупки или аренды, как для крупного
предприятия, так и для обеспечения энергией дачных домиков и садовых участков.
Ведь если купить дизельный генератор, тоего можно будет использовать не только как постоянный источник питания, но и
как резервный для временных нужд.