Дизельные генераторы и области их применения

Дизельныегенераторы – энергетические устройства, работающие на дизельном топливе и

генерирующие электроэнергию. Огромный спрос на данную технику обусловлен

удобством использования и доступностью покупки или аренды, как для крупного

предприятия, так и для обеспечения энергией дачных домиков и садовых участков.

Ведь если купить дизельный генератор, тоего можно будет использовать не только как постоянный источник питания, но и

как резервный для временных нужд.