Выбор дизельного генератора

Привыборе дизельного генераторы первоначально необходимо определиться, с какой

целью будет использоваться данная техника. Если приобретение необходимо для

создания постоянной бесперебойной подачи электроэнергии, то здесь предпочтение

нужно отдать автономной электростанции. Если же в наличие имеется постоянный

источник электричества, но покупка техники обуславливается перестраховкой от

нежелательных перебоев или отключения подачи энергии, то в этом случае предпочтительнее

использовать дизельгенераторы, какрезервный источник.