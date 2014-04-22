Выбор дизельного генератора

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10 лет назад
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Привыборе дизельного генераторы первоначально необходимо определиться, с какой

целью будет использоваться данная техника. Если приобретение необходимо для

создания постоянной бесперебойной подачи электроэнергии, то здесь предпочтение

нужно отдать автономной электростанции. Если же в наличие имеется постоянный

источник электричества, но покупка техники обуславливается перестраховкой от

нежелательных перебоев или отключения подачи энергии, то в этом случае предпочтительнее

использовать дизельгенераторы, какрезервный источник.

заказ № 508654 выор генератора.docx
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