Выбор дизельного генератора

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Привыборе дизельного генераторы первоначально необходимо определиться, с какой
целью будет использоваться данная техника. Если приобретение необходимо для
создания постоянной бесперебойной подачи электроэнергии, то здесь предпочтение
нужно отдать автономной электростанции. Если же в наличие имеется постоянный
источник электричества, но покупка техники обуславливается перестраховкой от
нежелательных перебоев или отключения подачи энергии, то в этом случае предпочтительнее
использовать дизельгенераторы, какрезервный источник.