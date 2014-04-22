Доктор Казанова

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10 лет назад
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Секс– это не только наслаждение, но и хорошее средство, чтобы укрепить

здоровье.  Проверьте! Еслитвой любимый захотел ласки и любви, а у тебя разболелась голова, не откажи ему.

Ведь исследования подтверждают, что от головной боли лучшим средством является

секс.

доктор Казанова.docx
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