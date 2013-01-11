РАБОТА ТАМОЖНИ ИЗНУТРИ, ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ

http://zakaztovarov.net/index.php/info/tamojnaz

ДВА РЕРАЙТА ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ СТАТЬИ!

Первый вариант указан в ссылке, второй - в прикрепленном документе, т. к. для перехода по ссылке нужно иметь определенные голоса на сайте (http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/141384-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BA/#entry1977515 )