Ринок криптовалют та DeFi

Декілька останніх років вивчала тему DeFi і суміжні з нею тематики. Останні два роки працювала контент-менеджером на компанію, яка готувала статті на ринку США.

Я сформувала команду авторів із різних країн на платформі (upwork), підбирала теми (ahrefs), вигадувала структури статей під різні сайти, писала статті з урахуванням SEO параметрів, спілкувалася з авторами, перевіряла статті.

Також писала статті англійською з усіх вищевикладених тем як автор. Маю досвід покупки криптовалют (спот та ф'ючерси), тестую стратегії, про які, використовуючи платформу Binance.

Приклади робіт.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qXq4PQJBdUbuIUiujyAgo9Edo6Q2YBRFEGjTL_V-Hpc/edit#gid=0