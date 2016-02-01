Румба – это не обязательно любовь,это отношения!Румба – один изсамых известных и любимых танцев латиноамериканской программы. Он имеет

множество граней и интерпретаций, отображая огромную гамму человеческих чувств

между мужчиной и женщиной. Это страсть, нежность, желание, любовь,

властвование, ревность, обида и даже ненависть. Особый характертанца достигается за счет медленных движений и ярких жестов, направленных

прежде всего партнеру, а чувственность создает особый ритм, в котором танцоры

исполняют румбу. Все шаги начинаются на второй счет, что наполняет танец еще

большим эмоциональным окрасом, как бы давая партнерам лучше почувствовать друг

друга перед тем, как выразить чувства в танце. Румба отличаетсяизменчивым характером темпа. Часто танцевальные фигуры исполняются в ритме

«медленно-медленно-быстро» либо «быстро-быстро-медленно». Такая комбинация

скорости исполнения и эротических движений превратили румбу в некий диалог

мужчины и женщины, в котором партнер – лидер, а партнерша – центр. Лучшему пониманиюхарактера румбы способствует знание истории танца. Впервые он зародился в XIX

веке на острове свободных людей – Кубе. Считается, что танец был привезен туда

чернокожими людьми Африки. По этой причине мелодия в музыке для такого танца

выполняет второстепенную роль по сравнению с ритмом. Ритуальные танцы южных

народов всегда отличались именно яркими ритмами. Затем румбаприобрела популярность в Гаване. Здесь слились воедино африканские ритмы и

испанские мелодии. Танец получил страстные очертания благодаря комбинации

музыки и эротических движений с акцентами на плавные бедра, широко поставленные

ноги и резкие повороты корпуса. Румба того времени мало похожа на современную

ее строго стандартизированную интерпретацию, которую сегодня исполняют

профессиональные танцоры на конкурсах.В XX веке кубинскиекультурные традиции проникли в США. Тогда и родилась та самая румба, которая

волнует и будоражит воображение миллионов поклонников по всему миру. Немногим

позже танец был привезен в Европу английскими танцорами – Пьером Лавеллом и его

возлюбленной Дорис. Они стали преподавать в Лондоне классическую технику румбы

– с переносом веса на первый счет и движением на второй. В 1955 году такая версия танцевальных фигур

была стандартизирована и утверждена для исполнения на всевозможных конкурсах и

показательных выступлениях. Как в то время,так и сегодня румба – это демонстрация женского обаяния, строптивости и

сексуальности, мужской силы, главенства и первенства. Очень часто танец

выражает не идеальные романтичные чувства, а соперничество и даже игру двух

партнеров. Женщина может соблазнить своего мужчину, а затем открыться навстречу

новому чувству, или красиво отвергнуть его.

Именно поэтому считается, что румба – это не всегда любовь, это сложные

партнерские отношения, в которых есть место многогранным эмоциям. Все они

сопровождаются чувственной латиноамериканской музыкой, и это в итоге рождает на

сцене таинство одного из самых загадочных и страстных танцев на планете.