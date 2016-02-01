Сауна в подвале частного дома своими руками

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Нет ничего лучше, чем в промозглый осенний или морозный зимний день понежится в сауне. Особенно, если к
ней не нужно далеко идти – лишь спуститься в подвал собственного дома. А ведь этого вполне реально добиться, если вы живете в собственном доме и подвальное помещение пустует или используется нерационально.