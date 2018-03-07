Статья по кибербезопасности 1

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О камерах видеонаблюдения
Взлом IP-камер в рамкаходного города, или узнаём когда в супермаркет привезли пиво не выходя из дома.
Как обычно,автор не несёт никакой ответственности за применение описанной в статье
информации на практике. Помните, несанкционированный доступ к конфиденциальной
информации карается законом и кармой.
Доброго времени суток,уважаемые любители понаблюдать.
Сегодня к нам на обзор попал интересный, и не требующийособых умений способ получения доступа к некоторым камерам видеонаблюдения своего,
или чужого города. Очень удобно, когда нужно узнать в какое время ваш спортзал
пустует, или есть ли свободные столики в вашем любимом кафе. Что интересно, для подобного рода взломахакеру может понадобиться всего лишь ноутбук с интернетом, и ничего более.
Забегая наперёд скажу, что ссылок на хакерскоеПО не могу дать, по причине морально-этических соображений J Всё ПО есть в свободном доступе.Названия программ мы скажем, но немного позднее.
Итак, как же работают IP-камеры.
Беспроводные камеры видеонаблюдения работаютпо принципу непрерывной онлайн видеотрансляции от самой камеры до
IP-видеосервера, а с него – к пользователю. При желании с помощью определённого
программного обеспечения может производиться сохранение видеозаписи на
компьютер.
Чтонемаловажно - подавляющая часть камер видеонаблюдения передает данные к
пользователю посредством сети Wi-Fi, и при этом выгружает видеозапись в
интернет. Получить доступ к такой камере можно удалённо, без необходимости
предварительного подключения к её локальной сети.
Собственно,сейчас мы этим и займемся.
Что же нам понадобится.
Дляпроведения подобной операции надо будет скачать всего три программки: VNC
scanner, HIKKA, iVMS.
VNC scanner - Легальный софт для скана портов. Будетиспользоваться нами для разбития IP-диапазона на отдельные IP-адреса, учитывая
порт.
HIKKA – это уже немного нелегальнаясофтина, которая будет для нас подбирать логины и пароли к IP-камерам, а также
делать предварительный скриншот из камер, которые взломает.
iVMS - Программа,для непосредственного доступа к камерам, и дальнейшего просмотра трансляции.
Итак, когда весь софтуже скачан и проверен на вирусы, можем переходить к практической части.
1. Для начала, узнаем диапазоны IP-адресов своего города. Самый удобныйсайт, который предлагает такую услугу – это 4it.me .Переходим на сайт, слева выбираем раздел «IP-диапазоны». В появившемся поле вводим названиегорода, и подтверждаем введённое. Копируем появившиеся диапазоны в буфер обмена
2. Открываем VNC scanner, в полеслева вставляем предварительно скопированные диапазоны, выставляем порты на значение 8000 (именно такойпорт используют камеры видеонаблюдения) и тыкаем «Startscan».
3. Теперьдолжна открытьсяконсоль, в которой будет расписан процесс нахождения IP-адресов.Данный процесс можетдлиться очень долго, а может пройти быстро. Всё зависит от количества IP-диапазонов.
4. Послетого, как консоль закроется в окне программы тыкаем на кнопку «Start parser».
5. В папкес программой должен появиться файл «IPs.txt», где по порядку расписаны полученные адреса. Копируемих, и отправляемся в папку программы HIKKA.
6. С помощью Notepad++ редактируемфайл «hosts», который находится в директории программы.
7. Запускаем батник «start.bat» , ипроцесс взлома пошел!
8. Полученные логины хранятся в файле «logins» ,апароли в «passwords». Эти файлы также можно просмотреть с помощью Notepad++.
9. В программе iVMS подключаемсяк камерам с помощью полученых логинов и паролей. Чтоб знать, какие именно камеры нас интересуют,загляните в директорию HIKKA, в папку pics. Тамбудут находиться скриншотыс камер, которые подписаны логинами.ПРОФИТ!!
Теперь вызнаете, как легко заполучить доступ ко всем камерам видеонаблюдения в своём
городе, и как трудно обезопасить себя, и свою конфиденциальность в сети.
Надеюсь,полученную информацию вы будете использовать только в благих целях.
Уважайте чужую личную жизнь, и свою старайтесь уберечь от чужих глаз. Всем удачи!