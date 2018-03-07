Статья по кибербезопасности 1

О камерах видеонаблюдения

Взлом IP-камер в рамкаходного города, или узнаём когда в супермаркет привезли пиво не выходя из дома.

Как обычно,автор не несёт никакой ответственности за применение описанной в статье

информации на практике. Помните, несанкционированный доступ к конфиденциальной

информации карается законом и кармой.

Доброго времени суток,уважаемые любители понаблюдать.

Сегодня к нам на обзор попал интересный, и не требующийособых умений способ получения доступа к некоторым камерам видеонаблюдения своего,

или чужого города. Очень удобно, когда нужно узнать в какое время ваш спортзал

пустует, или есть ли свободные столики в вашем любимом кафе. Что интересно, для подобного рода взломахакеру может понадобиться всего лишь ноутбук с интернетом, и ничего более.

Забегая наперёд скажу, что ссылок на хакерскоеПО не могу дать, по причине морально-этических соображений J Всё ПО есть в свободном доступе.Названия программ мы скажем, но немного позднее.

Итак, как же работают IP-камеры.

Беспроводные камеры видеонаблюдения работаютпо принципу непрерывной онлайн видеотрансляции от самой камеры до

IP-видеосервера, а с него – к пользователю. При желании с помощью определённого

программного обеспечения может производиться сохранение видеозаписи на

компьютер.

Чтонемаловажно - подавляющая часть камер видеонаблюдения передает данные к

пользователю посредством сети Wi-Fi, и при этом выгружает видеозапись в

интернет. Получить доступ к такой камере можно удалённо, без необходимости

предварительного подключения к её локальной сети.

Собственно,сейчас мы этим и займемся.

Что же нам понадобится.

Дляпроведения подобной операции надо будет скачать всего три программки: VNC

scanner, HIKKA, iVMS.

VNC scanner - Легальный софт для скана портов. Будетиспользоваться нами для разбития IP-диапазона на отдельные IP-адреса, учитывая

порт.

HIKKA – это уже немного нелегальнаясофтина, которая будет для нас подбирать логины и пароли к IP-камерам, а также

делать предварительный скриншот из камер, которые взломает.

iVMS - Программа,для непосредственного доступа к камерам, и дальнейшего просмотра трансляции.

Итак, когда весь софтуже скачан и проверен на вирусы, можем переходить к практической части.

1. Для начала, узнаем диапазоны IP-адресов своего города. Самый удобныйсайт, который предлагает такую услугу – это 4it.me .Переходим на сайт, слева выбираем раздел «IP-диапазоны». В появившемся поле вводим названиегорода, и подтверждаем введённое. Копируем появившиеся диапазоны в буфер обмена

2. Открываем VNC scanner, в полеслева вставляем предварительно скопированные диапазоны, выставляем порты на значение 8000 (именно такойпорт используют камеры видеонаблюдения) и тыкаем «Startscan».

3. Теперьдолжна открытьсяконсоль, в которой будет расписан процесс нахождения IP-адресов.Данный процесс можетдлиться очень долго, а может пройти быстро. Всё зависит от количества IP-диапазонов.

4. Послетого, как консоль закроется в окне программы тыкаем на кнопку «Start parser».

5. В папкес программой должен появиться файл «IPs.txt», где по порядку расписаны полученные адреса. Копируемих, и отправляемся в папку программы HIKKA.

6. С помощью Notepad++ редактируемфайл «hosts», который находится в директории программы.

7. Запускаем батник «start.bat» , ипроцесс взлома пошел!

8. Полученные логины хранятся в файле «logins» ,апароли в «passwords». Эти файлы также можно просмотреть с помощью Notepad++.

9. В программе iVMS подключаемсяк камерам с помощью полученых логинов и паролей. Чтоб знать, какие именно камеры нас интересуют,загляните в директорию HIKKA, в папку pics. Тамбудут находиться скриншотыс камер, которые подписаны логинами.ПРОФИТ!!

Теперь вызнаете, как легко заполучить доступ ко всем камерам видеонаблюдения в своём

городе, и как трудно обезопасить себя, и свою конфиденциальность в сети.

Надеюсь,полученную информацию вы будете использовать только в благих целях.

Уважайте чужую личную жизнь, и свою старайтесь уберечь от чужих глаз. Всем удачи!