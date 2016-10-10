Стол с керамической плиткой своими руками

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7 лет назад
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Во внушительном разнообразии предметов мебели не такдавно появился новый продукт − столс керамической плиткой. Он быстро завоевал популярность благодаря своимвыдающимся эстетическим и функциональным качествам. Но чтобы стать счастливым

обладателем по-настоящему уникального предмета интерьера можно попытаться

сделать его самостоятельно.

svetlya4ok-2015_10-10-2016-23-54_plitka.docx
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