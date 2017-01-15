Строительство бань и саун

Правильный выбор материалов для строительства и организация вентиляции, дают возможность организму получать необходимые уровни перегрузок. Сколько стоит построить баню можно просчитать сразу на фирме, так как все зависит от используемых материалов, размеров здания и комплектации внутреннего пространства.

Основные требования к комплектации

Габариты бани либо сауны должны обеспечивать простор(от 2 м. кв. на человека), иметь естественное освещение от дневного света, но и дублироваться искусственным. Печь для поддержания температур представляет собой дровяную каменка, которая имеет дымоход. Не редко встречается и электрическая печь, минус которой состоит в отсутствии аромата горящих поленьев. Дровяная печь неприхотлива к обслуживанию и требует лишь своевременной выгрузки золы, а

также регулировки вытяжки воздуха, для поддержания процесса горения. Мощность и габаритные размеры печей обуславливаются объемом самих построек.

Материал и этапы строительства

Построить сауну или баню можно из многих материалов, наиболее распространенным является дерево, но возможно использовать также кирпич или камень. Все материалы для строительства бани есть в наличии. Конечная стоимость

постройки будет зависеть от выбранных материалов и размеров бани. Стандартно применяемые материалы при возведении:

· Цемент – используется для устройствафундамента.

· Деревянный сруб – используется длявозведения каркаса здания, круглый сруб укладывается по периметру, образуя

стены.

· Кирпич - может служить каркасом здания,возводимых стен.

· Утеплитель – минераловатный илиорганический, используется для уменьшения теплопотерь.

· Кровельное покрытие – шифер илипрофилированный лист, укладываются совместно с пароизолирующими пленками.

· ДСП или ДВП – используется при отделкевнутреннего пространства, применяется также и рейка.

· Стекло – используется для устройстваоконных блоков и обеспечения бани дневным освещением. Необходима установка

открывающихся блоков, для вентиляции и циркуляции воздуха.

· Дверные проемы – необходимо установитьминимум две двери: в парной комнате и предбаннике. Если парилка выходит сразу

на улицу, разница температур способствует быстрому выветриванию пара.

· Обрезная доска – необходима для изготовления полога и покрытия полов.

Требования в размерах

Дверное полотно должно соответствовать размерам 70*175 мм, для комфортного проникновения внутрь. Изготавливается из доски, имеющей толщину больше 32мм. Оконный проем должен находиться не ниже метра от уровня чистого пола, с площадью самого остекления 500*600 мм. Высота потолков должна быть не менее 2 метров, но для быстрого нагревания не желательно превышать 2,5 метра от уровня пола. При минимальных размерах баня будет построена в кратчайшие сроки.