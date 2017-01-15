Строительство бань и саун

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Правильный выбор материалов для строительства и организация вентиляции, дают возможность организму получать необходимые уровни перегрузок. Сколько стоит построить баню можно просчитать сразу на фирме, так как все зависит от используемых материалов, размеров здания и комплектации внутреннего пространства.
Основные требования к комплектации
Габариты бани либо сауны должны обеспечивать простор(от 2 м. кв. на человека), иметь естественное освещение от дневного света, но и дублироваться искусственным. Печь для поддержания температур представляет собой дровяную каменка, которая имеет дымоход. Не редко встречается и электрическая печь, минус которой состоит в отсутствии аромата горящих поленьев. Дровяная печь неприхотлива к обслуживанию и требует лишь своевременной выгрузки золы, а
также регулировки вытяжки воздуха, для поддержания процесса горения. Мощность и габаритные размеры печей обуславливаются объемом самих построек.
Материал и этапы строительства
Построить сауну или баню можно из многих материалов, наиболее распространенным является дерево, но возможно использовать также кирпич или камень. Все материалы для строительства бани есть в наличии. Конечная стоимость
постройки будет зависеть от выбранных материалов и размеров бани. Стандартно применяемые материалы при возведении:
· Цемент – используется для устройствафундамента.
· Деревянный сруб – используется длявозведения каркаса здания, круглый сруб укладывается по периметру, образуя
стены.
· Кирпич - может служить каркасом здания,возводимых стен.
· Утеплитель – минераловатный илиорганический, используется для уменьшения теплопотерь.
· Кровельное покрытие – шифер илипрофилированный лист, укладываются совместно с пароизолирующими пленками.
· ДСП или ДВП – используется при отделкевнутреннего пространства, применяется также и рейка.
· Стекло – используется для устройстваоконных блоков и обеспечения бани дневным освещением. Необходима установка
открывающихся блоков, для вентиляции и циркуляции воздуха.
· Дверные проемы – необходимо установитьминимум две двери: в парной комнате и предбаннике. Если парилка выходит сразу
на улицу, разница температур способствует быстрому выветриванию пара.
· Обрезная доска – необходима для изготовления полога и покрытия полов.
Требования в размерах
Дверное полотно должно соответствовать размерам 70*175 мм, для комфортного проникновения внутрь. Изготавливается из доски, имеющей толщину больше 32мм. Оконный проем должен находиться не ниже метра от уровня чистого пола, с площадью самого остекления 500*600 мм. Высота потолков должна быть не менее 2 метров, но для быстрого нагревания не желательно превышать 2,5 метра от уровня пола. При минимальных размерах баня будет построена в кратчайшие сроки.