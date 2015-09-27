Световая пломба — новейшие технологии пломбировочн

Световая пломба — новейшиетехнологии пломбировочных материалов

Световая пломба: быстро, надёжно,долговечно

Статистика стоматологической практики подтверждает тотфакт, что световые пломбы наиболее часто применяются и постепенновытесняют остальные пломбировочные материалы. Это происходит в силу объективных

преимуществ и высоких показателей пломб на практике.

Специалисты сети стоматологических клиник «ЛидерСтом»используют световые пломбы самыхпоследних разработок и рекомендуют этот материал для реставрации коронок и

устранения кариеса. Если вы заметили первые признаки разрушения зуба и

планируете своевременно это устранить, то клиника «ЛидерСтом» сможет

предоставить вам именно то качество, которое соответствует самым прогрессивным

стандартам стоматологии.

Состав гелиокомпозита

Светоотверждаемые пломбы состоят из полимерногоматрикса, стеклокерамического наполнителя и связывающего вещества. Принцип

полимеризации заключается в веществе, которое распадается на свободные радикалы

под действием ультрафиолетовых лучей. Эти радикалы и ответственны за

отвердевание пломбы.

Качество устойчивости и прочности гелиокомпозитазависит от размера частиц в наполнителе пломбы. Они могут быть:

мининаполненные;

макро-, микронаполненные;

наногибридные.

Выбор состава материала определяет стоматолог, исходяиз параметров твёрдости или декоративного приоритета.

Световая пломба выполняет функцию защиты тканейзуба от механических и химических раздражителей. Она предотвращает доступ

патогенных микробов в зуб и ежедневно выдерживает значительные нагрузки.

Поэтому требования к качеству пломбировочного материала очень высоки, и

световая пломба полностью оправдывает возложенные на неё ожидания.

Пластичность

Светополимерные пломбы имеют в своём составеопределённые вещества, которые затвердевают только под действием

полимеризационной лампы. Данный принцип позволяет стоматологу устанавливать

пломбу столько времени, сколько потребуется и, не торопясь, качественно

выполнять свою работу. В отличие от предыдущих цементных материалов, у которых

короткий срок застывания, светополимер даёт возможность более точно подогнать

пломбу по форме зуба.

Долговечность

Средний срок службы световых пломб составляет около пяти лет. Однако на практике онимогут сохранять зуб в целостности гораздо дольше. Для большей долговечности

пломбы стоматологи клиники «ЛидерСтом» рекомендуют тщательно следить за

гигиеной ротовой полости, за правильным питанием и достаточным поступлением

кальция в организм.

Устойчивое крепление световой пломбы достигается за счёт адгезивной системы —специальной светочувствительной жидкости, которой обрабатываются стенки зуба.

Выполняя функцию «клея», она настолько прочно соединяет фотополимерный материал

с эмалью зуба, что в дальнейшем между этими тканями начинает происходить

химический кальциевый обмен.

Биологическая совместимость

Известно, что такой пломбировочный материал, какамальгама, который использовался ещё несколько лет назад, в своём составе имеет

ртуть. Другой вариант пломбы — стеклоиономерный цемент — также используется в

стоматологии, но имеет фтор, который, по последним исследованиям, может быть

вреден для шишковидной железы. В этом ряду пломбировочных материалов световые пломбы выгодно отличаютсямаксимальной биологической совместимостью. Они не выделяют токсических веществ,

не разрушают коронку (как это делают цементные пломбы из-за более высокой

твёрдости, чем у зуба), обладают оптимальными характеристиками

расширения-сжатия при перепадах температур.

Быстрое созревание

Если установка любой другой пломбы потребует отпациента нескольких часов воздерживаться от пищи и питья, то фотополимер

пригоден к использованию сразу по завершении процедуры полировки. В течение

суток химические связи пломбы полностью стабилизируются, однако это не

ограничивает человека от потребления еды. Специалисты советуют только

воздержаться от курения в первые сутки и от напитков с агрессивными

красителями.

Высокие эстетические характеристики

Эстетический фактор особенно важен при устранении кариесана передних зубах. Материал световойпломбы отлично поддаётся финальной обработке: шлифовке и полировке. Ацветовой набор предоставляемого производителями сырья включает полную гамму

возможных оттенков зубной эмали. Данный факт позволяет в точности имитировать

натуральный цвет зуба при отсутствии границ между тканью эмали и пломбой. Даже

спустя несколько лет использования определить эту границу бывает достаточно

сложно, а сразу после установки пломбы — просто невозможно.

Эффект сохранения цветовых градаций возможен благодаряприменению новейших технологий послойного нанесения. Так называемая полихромная

пломба использует более двух цветовых компонентов: более тёмный у основания

коронки и светлее к буграм. Самые современные составы пломбировочных материалов,

которые используются в клинике «ЛидерСторм», разработаны с применением

нанотехнологий. Они позволяют добиться максимального эстетического эффекта при

реставрации зуба.

Случаются редкие исключения, когда приоритет отдаётсяхимическим пломбам. Например, при установке материала в труднодоступном для

облучения ультрафиолетом месте. Если реставрацию проводить световой пломбой, то

светополимеризация не пройдёт эффективно и композит не отвердеет должным

образом. В таких ситуациях рекомендована пломба химического затвердения.

Все вышеперечисленные достоинства световых пломб подтверждаются на практике. Цены на лечение кариесаэтим методом составляют вилку от 1-3 тысяч. В сети клиник «ЛидерСтом» вы

сможете получить фиксированную цену, включающую полный комплекс

стоматологических услуг по лечению кариеса. С учётом действующих скидок

стоимость установки световой пломбыстановится доступной большинству наших граждан. Звоните и узнавайте подробную

информацию на сайте сети клиник «ЛидерСтом».

Количествосимволов 5. 102

Номеркошелька R846481721229