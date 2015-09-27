Световая пломба — новейшие технологии пломбировочн

Световая пломба — новейшиетехнологии пломбировочных материалов
Световая пломба: быстро, надёжно,долговечно
Статистика стоматологической практики подтверждает тотфакт, что световые пломбы наиболее часто применяются и постепенновытесняют остальные пломбировочные материалы. Это происходит в силу объективных
преимуществ и высоких показателей пломб на практике.
Специалисты сети стоматологических клиник «ЛидерСтом»используют световые пломбы самыхпоследних разработок и рекомендуют этот материал для реставрации коронок и
устранения кариеса. Если вы заметили первые признаки разрушения зуба и
планируете своевременно это устранить, то клиника «ЛидерСтом» сможет
предоставить вам именно то качество, которое соответствует самым прогрессивным
стандартам стоматологии.
Состав гелиокомпозита
Светоотверждаемые пломбы состоят из полимерногоматрикса, стеклокерамического наполнителя и связывающего вещества. Принцип
полимеризации заключается в веществе, которое распадается на свободные радикалы
под действием ультрафиолетовых лучей. Эти радикалы и ответственны за
отвердевание пломбы.
Качество устойчивости и прочности гелиокомпозитазависит от размера частиц в наполнителе пломбы. Они могут быть:
- мининаполненные;
- макро-, микронаполненные;
- наногибридные.
Световая пломба выполняет функцию защиты тканейзуба от механических и химических раздражителей. Она предотвращает доступ
патогенных микробов в зуб и ежедневно выдерживает значительные нагрузки.
Поэтому требования к качеству пломбировочного материала очень высоки, и
световая пломба полностью оправдывает возложенные на неё ожидания.
Пластичность
Светополимерные пломбы имеют в своём составеопределённые вещества, которые затвердевают только под действием
полимеризационной лампы. Данный принцип позволяет стоматологу устанавливать
пломбу столько времени, сколько потребуется и, не торопясь, качественно
выполнять свою работу. В отличие от предыдущих цементных материалов, у которых
короткий срок застывания, светополимер даёт возможность более точно подогнать
пломбу по форме зуба.
Долговечность
Средний срок службы световых пломб составляет около пяти лет. Однако на практике онимогут сохранять зуб в целостности гораздо дольше. Для большей долговечности
пломбы стоматологи клиники «ЛидерСтом» рекомендуют тщательно следить за
гигиеной ротовой полости, за правильным питанием и достаточным поступлением
кальция в организм.
Устойчивое крепление световой пломбы достигается за счёт адгезивной системы —специальной светочувствительной жидкости, которой обрабатываются стенки зуба.
Выполняя функцию «клея», она настолько прочно соединяет фотополимерный материал
с эмалью зуба, что в дальнейшем между этими тканями начинает происходить
химический кальциевый обмен.
Биологическая совместимость
Известно, что такой пломбировочный материал, какамальгама, который использовался ещё несколько лет назад, в своём составе имеет
ртуть. Другой вариант пломбы — стеклоиономерный цемент — также используется в
стоматологии, но имеет фтор, который, по последним исследованиям, может быть
вреден для шишковидной железы. В этом ряду пломбировочных материалов световые пломбы выгодно отличаютсямаксимальной биологической совместимостью. Они не выделяют токсических веществ,
не разрушают коронку (как это делают цементные пломбы из-за более высокой
твёрдости, чем у зуба), обладают оптимальными характеристиками
расширения-сжатия при перепадах температур.
Быстрое созревание
Если установка любой другой пломбы потребует отпациента нескольких часов воздерживаться от пищи и питья, то фотополимер
пригоден к использованию сразу по завершении процедуры полировки. В течение
суток химические связи пломбы полностью стабилизируются, однако это не
ограничивает человека от потребления еды. Специалисты советуют только
воздержаться от курения в первые сутки и от напитков с агрессивными
красителями.
Высокие эстетические характеристики
Эстетический фактор особенно важен при устранении кариесана передних зубах. Материал световойпломбы отлично поддаётся финальной обработке: шлифовке и полировке. Ацветовой набор предоставляемого производителями сырья включает полную гамму
возможных оттенков зубной эмали. Данный факт позволяет в точности имитировать
натуральный цвет зуба при отсутствии границ между тканью эмали и пломбой. Даже
спустя несколько лет использования определить эту границу бывает достаточно
сложно, а сразу после установки пломбы — просто невозможно.
Эффект сохранения цветовых градаций возможен благодаряприменению новейших технологий послойного нанесения. Так называемая полихромная
пломба использует более двух цветовых компонентов: более тёмный у основания
коронки и светлее к буграм. Самые современные составы пломбировочных материалов,
которые используются в клинике «ЛидерСторм», разработаны с применением
нанотехнологий. Они позволяют добиться максимального эстетического эффекта при
реставрации зуба.
Случаются редкие исключения, когда приоритет отдаётсяхимическим пломбам. Например, при установке материала в труднодоступном для
облучения ультрафиолетом месте. Если реставрацию проводить световой пломбой, то
светополимеризация не пройдёт эффективно и композит не отвердеет должным
образом. В таких ситуациях рекомендована пломба химического затвердения.
Все вышеперечисленные достоинства световых пломб подтверждаются на практике. Цены на лечение кариесаэтим методом составляют вилку от 1-3 тысяч. В сети клиник «ЛидерСтом» вы
сможете получить фиксированную цену, включающую полный комплекс
стоматологических услуг по лечению кариеса. С учётом действующих скидок
стоимость установки световой пломбыстановится доступной большинству наших граждан. Звоните и узнавайте подробную
информацию на сайте сети клиник «ЛидерСтом».
Количествосимволов 5. 102
Номеркошелька R846481721229