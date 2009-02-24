Текст_Lexus_invitation
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Добавлена155 просмотров
15 лет назад
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Задача, поставленная клиентом: создать лаконичный, изящный текст, который смогут по достоинству оценить представители изысканной публики и после прочтения которого у них возникнет желание посетить мероприятие.