Текст о криобанке

Остановить время и вернуть здоровье

Практическая медицина нуждается в постоянных запасах здоровых человеческих клеток и тканей для лечения различных тяжелых заболеваний, осуществления искусственного оплодотворения, выполнения омолаживающих процедур. Криоконсервация – передовой и пока единственный эффективный способ сохранить живые клетки и ткани вне организма, не повреждая их структуру и не влияя на функциональность.

Криоконсервирование– это целый комплекс процедур по подготовке биоматериала, замораживанию и хранению при особо низких температурах. Замороженный биоматериал находится в крибоанках, где созданы специальные условия для продолжительного хранения клеток в жизнеспособном состоянии.