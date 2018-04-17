Текст о криобанке

Добавлена
6 лет назад
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Остановить время и вернуть здоровье

Практическая медицина нуждается в постоянных запасах здоровых человеческих клеток и тканей для лечения различных тяжелых заболеваний, осуществления искусственного оплодотворения, выполнения омолаживающих процедур.  Криоконсервация – передовой и пока единственный эффективный способ сохранить живые клетки и ткани вне организма, не повреждая их структуру и не влияя на функциональность.

Криоконсервирование– это целый комплекс процедур по подготовке биоматериала, замораживанию и хранению при особо низких температурах. Замороженный биоматериал находится в крибоанках, где созданы специальные условия для продолжительного хранения клеток в жизнеспособном состоянии.

Криобанк.docx
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