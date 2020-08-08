ТОП-5правил фрілансера

Якщо вважаєте, що фрілансер – це всього лиш людина, яка одночасно заварює чай та створює

контент-план потенційному клієнту в своїй голові – Ви майже вгадали.

Віддалена роботамає як очевидні плюси, так і приховані мінуси. Аби не загубитися у надзвичайно

швидкому вихрі інформації, фрілансери мають свої правила.

Хутко розкажемо найголовніші секрети, аби не отримати від них на горіхи:

 Інвестиціїв себе

Правило абсолютно просте: хочеш заробляти більше – дай змогу клієнтові отримати більше. Для цього

й потрібен, такий поширений в сучасності «саморозвиток».

 Предоплата

70% фрілансерів беруть завчасно частину оплати. Таким чином визначається готовність клієнта до

роботи, та й сам виконавець бере на себе відповідальність зробити роботу

досконало та вчасно.

 Створення резервних копій

Як говорили розумні люди: «У кожного є право на помилку». Але у фрілансерів

таких прав менше, ніж нуль. Тому створення копій робочих файлів – крута ідея.

 Статистика доходів

Ну, тут все просто– відстеження прибутку допомагає визначити, як швидко ви маєте змогу падати на

дно (або навпаки).

 Більше відпочинку

Працюючи вшвидкому темпі, завжди потрібно відволікатись хоча б на елементарні речі: сон

та їжа. Іноді, можна забути хто ти.