- ТОП-5правил фрілансера
контент-план потенційному клієнту в своїй голові – Ви майже вгадали.
Віддалена роботамає як очевидні плюси, так і приховані мінуси. Аби не загубитися у надзвичайно
швидкому вихрі інформації, фрілансери мають свої правила.
Хутко розкажемо найголовніші секрети, аби не отримати від них на горіхи:
Інвестиціїв себе
Правило абсолютно просте: хочеш заробляти більше – дай змогу клієнтові отримати більше. Для цього
й потрібен, такий поширений в сучасності «саморозвиток».
Предоплата
70% фрілансерів беруть завчасно частину оплати. Таким чином визначається готовність клієнта до
роботи, та й сам виконавець бере на себе відповідальність зробити роботу
досконало та вчасно.
Створення резервних копій
Як говорили розумні люди: «У кожного є право на помилку». Але у фрілансерів
таких прав менше, ніж нуль. Тому створення копій робочих файлів – крута ідея.
Статистика доходів
Ну, тут все просто– відстеження прибутку допомагає визначити, як швидко ви маєте змогу падати на
дно (або навпаки).
Більше відпочинку
Працюючи вшвидкому темпі, завжди потрібно відволікатись хоча б на елементарні речі: сон
та їжа. Іноді, можна забути хто ти.