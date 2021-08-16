Для назначения врачом адекватного и эффективного лечения больных животных важно правильно поставить диагноз. Современное ветеринарное оборудование дает возможность полностью обследовать животное и сделать вывод о состоянии его здоровья. Например, миелография позвоночника у собак.

Процедура миелографии

Эта процедура очень похожа на обычный рентген, но предварительно в субдуральную полость позвоночника вводится специальная жидкость, которая позволяет врачу просмотреть все отделы спинного мозга на наличие проблем. Через некоторое время после укола жидкость благодаря своим химическим особенностям проявляется на рентгенограмме - она ярко светится и показывает все повреждения позвоночника, которые не видны во время обычного снимка.

Когда применяется миелография

Миелография позвоночника у больных собак показана, если необходимо исследовать мягкие ткани - с этим заданием обычный рентген может не справится, так как на снимке попросту не будет ничего видно. Но, как любая медицинская процедура, она имеет и свои преимущества, и недостатки.

Плюсы и минусы процедуры

Преимущества миелографии очевидны - это возможность контролировать состояние позвоночника после тяжелой травмы или перелома, так как процедура

облегчает осмотр позвоночника на наличие даже самых мелких повреждений и трещин, появление межпозвоночных грыж,

позволяет следить за состоянием межпозвоночных дисков во время лечения и реабилитации,

дает возможность наблюдать за развитием имеющихся патологий и вовремя назначать необходимые лекарства или проводить оперативные хирургические вмешательства.

Недостатки у миелографии тоже есть, хоть вероятность их появления очень низка. Правильность проведения процедуры зависит от навыков и профессионализма врача, который будет делать животному миелографию. В частности, это

вероятность попадания инфекции внутрь спинномозгового канала,

повреждения внутренних оболочек спинного мозга и позвоночника в общем.

Обо всех этих последствиях ветеринар должен предупреждать, хоть вероятность осложнений крайне низкая - всего 2%.

Именно из-за таких недостатков процедуру назначают в крайних случаях при необходимости подтверждения травмы или перелома позвоночника - в некоторых случаях УЗИ, МРТ или КТ неэффективны. Также ее применяют перед операцией, чтобы понять, насколько тяжелый случай болезни у их пациента.

Миелография для собак и кошек

Контрастное вещество может вводится в две точки - зависимо от сложности травмы животного:

в поясничной области - окципитально,

в область между затылком и первым позвонком - люмбально.

Само вещество, которое позднее проявит повреждение мягких тканей на рентгеновском снимке, состоит из растворов йода. Концентрация этого раствора подбирается индивидуально в зависимости от веса животного и от того, какую область позвоночника необходимо исследовать. Если это спинной мозг и нервные ткани - используется больше йодистого раствора, если дело касается позвоночника - доза значительно уменьшается.

Конечно, обе методики нельзя назвать универсальными - способ ввести контрастное вещество определяется исходя из места, где есть травма или перелом.

Необходимое оборудование

Для проведения этой процедуры необходимо использовать только качественное и сертифицированное оборудование. Это портативный ветеринарный рентген, позволяющий быстро и эффективно осмотреть питомца и выяснить, какие у него есть проблемы со здоровьем. Правильно поставленный диагноз - залог правильного лечения и быстрого выздоровления животного. Рентгенограммы - хороший способ выяснить состояние костной системы, а если собака или кошка имеют проблемы с мышечной или мягкими тканями позвоночной системы - на помощь приходит процедура миелографии.

Миелография отдела позвоночника у собак или кошек позволяет вовремя выявить травмы, трещины или ушибы и ускорить процесс лечения. Конечно, многое зависит от квалификации доктора, который будет проводить процедуру, но такой способ очень результативен, несмотря на риски, которым подвергается животное.

Вылечить питомца легко, если вовремя принять необходимые меры.