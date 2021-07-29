Мімічні зморшки під очима - проблема, з якою стикаються жінки та чоловіки різного віку. Цю проблему можна вирішити: необхідно вчасно вжити необхідних заходів, що допоможуть покращити зовнішній вигляд шкіри обличчя та нададуть йому молодого, свіжого вигляду. Сюди належить перегляд свого способу життя, відмова від шкідливих звичок та неякісного харчування, спорт та позитивне мислення, а також контроль над своїми емоціями.

Мімічні зморшки навколо рота та очей: причини виникнення

Чому з’являються мімічні зморшки на лобі? Виділяють дві основних причини виникнення зморшок:

вікові зміни шкіри,

широкий спектр емоцій, які ми виражаємо впродовж кожного дня.

З кожним днем шкіра потрохи втрачає природну гіалуронову кислоту і стає менш пружною, зменшується її еластичність, виробляється все менше колагену та еластину, що також сприяє швидшому утворенню зморшок.

Шкіра, звичайно ж, змінюється не лише через вік. На її стан впливає навколишнє середовище, харчування, водний баланс в організмі, хвороби та хронічні захворювання. Це все так чи інакше залишає відбиток на шкірі обличчя і прискорює появу зморшок, змушуючи все частіше ставити собі питання: як позбутися мімічних зморшок навколо очей?

На жаль, ми не можемо уникнути утворення мімічних зморшок, проте можемо продовжити свою молодість, звернувшись по допомогу до спеціалістів. Саме лікарі зможуть допомогти й запропонувати проведення спеціальних косметологічних процедур, що мінімізують утворення мімічних зморшок навколо очей.

Корекція мімічних зморшок: переваги процедур

Зазвичай такі косметологічні процедури практично безболісні, після них відпадає необхідність в реабілітації.Зате результат помітний одразу: шкіра стає пружнішою, зморшки потроху розгладжуються і стають не такими помітними.

Як позбутися мімічних зморшок: особливості процедури

Найпопулярнішою і найпоширенішою процедурою є ін’єкції ботулотоксину типу А. Речовини, що містяться в цій ін’єкції, здатні знерухомити м'язи обличчя, блокуючи активність нервових імпульсів, проте залишити міміку активною.

Особливо актуальне питання корекції подібних станів для тих, хто вперше помітив у дзеркалі вікові зміни шкіри. Отож, як позбутися мімічних зморшок під очима або навколо рота? Ботулінотерапія як спосіб розгладити зморшки дозволена особам з 18 років, якщо для цього є медичні показання, а також ця процедура може бути профілактикою заломів шкіри.

Корекція мімічних зморшок ботулотоксином: не проґавте свій шанс!

Лише з 25 по 27 травня ви отримуєте 20% знижки на корекцію мімічних зморшок обличчя. Також у цей період ви можете скористатись можливістю випробувати диспорт.

Диспорт - це косметологічна ін’єкція, котра не лише покращує вікові зміни шкіри, а й бореться з пітливістю, розслабляє м’язи шкіри. Диспорт та ботулінотерапія - найкращі способи покращити стан своєї шкіри і більше не ставити собі питань на кшталт “мімічні зморшки: що робити”?

Лікарі клініки Авантаж нададуть професійну консультацію щодо необхідності корекції мімічних зморшок, а також мінімізують видимість наявних мімічних зморшок, одночасно попередивши появу нових. Ін’єкційна косметологія дає можливість повернути пацієнту молодість, наситити колагеном шкіру обличчя та надати їй пружності й еластичності. Лікарі нашої клініки постійно поновлюють свої знання та навички у сфері косметології, орієнтуючись на новітній європейський досвід косметологів. Це осучаснення косметологічних послуг, що допомагає шкірі обличчя клієнтів бути доглянутою та здоровою, а людям - усміхненими та щасливими.

Годі ставити собі питання: як позбутися мімічних зморшок на лобі? Необхідно звернутися до спеціалістів, які відповідально та професійно поставляться до вашої шкіри та подарують їй сяяння і пружність. Лікарі клініки Авантаж користуються лише якісними сертифікованими матеріалами та засобами, що мають офіційний сертифікат якості. Завдяки цьому ви можете впевнитись у якості продукції, яку вам запропонують у клініці та самостійно ознайомитись зі складом та іншою інформацією стосовно проведення процедури або подальшого відновлення пацієнта.

Шкіра дарована нам природою, і лише від нас залежить її стан та зовнішній вигляд. Не гайте час та звернуться за консультацією до лікаря, якому довіряєте.