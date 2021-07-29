Все більше людей цікавиться тим, як молодити шкіру обличчя швидко і без великих фінансових витрат. Звичайно, можна звернутись за допомогою до хірурга і змінити своє обличчя до невпізнаваності, проте це дуже довготривалий и дороговартісний процес. Сучасна косметологія пропонує альтернативний спосіб повернути молодість своїй шкірі - омолодження завдяки новітньому обладнанню та засобам косметологічних клінік.

Ефективність процедури омолодження шкіри обличчя

Перші зморшки на обличчі можна побачити в дзеркалі вже в 30 років - у цьому віці вже можна звернутися за допомогою до спеціалізованих клінік. Проте дійсно ефективною робота лікаря з застосуванням професійного обладнання буде при поважному віці пацієнта - 50-60 років.

Відвідуючи кабінет лікаря, ви позбудетесь настпних проблем:

в’ялість шкіри,

відсутність ефекту пружності та свіжого вигляду,

глибокі зморшки,

мімічні зморшки,

поява пігментних плям.

Цих та багатьох інших проблем можна позбутись, звернувшись до професійної клініки. Ні в якому разі не можна самостійно в домашніх умовах намагатись покращити стан вашої шкіри - народні методи не лише не принесуть жодного позитивного результату, але й нашкодять, залишивши непоправні наслідки. До стану своєї шкіри варто відноситись з особливою відповідальністю, не застосовуючи неперевірених методів із сумнівною ефективністю.

Найпоширеніші методи омолодження шкіри

Сучасна косметологія пропонує декілька методів того, як омолодити шкіру обличчя, і кожен з них по-своєму ефективний та результативний. У таблиці, наведеній нижче, можна ознайомитися з особливостями проведення кожної процедури.

Чи буде помітний ефект вже після першої процедури?

Це залежить від особливостей шкіри кожного пацієнта, втім, результат помітний одразу. Звичайно, професійний лікар обов’язково надасть первинну консультацію, проведе необхідну діагностику стану шкіри та визначить, яка процедура буде більш ефективною для окремого пацієнта - наприклад, плазмоліфтинг або кріотерапія, омолодження за допомогою лазера або ж мезотерапія. Відповідно до віку пацієнта лікар підбере необхідні косметологічні засоби та матеріали, щоб поліпшення стану шкіри обличчя було помітним вже після першої процедури.

Турбота про пацієнтів - найголовніше

Для персоналу клініки Авантаж важливо, щоб пацієнти, які звертаються до них за допомогою, були задоволені результатом проведених процедур. Лікарі використовують лише сертифіковані, клінічно перевірені засоби та апаратне устаткування, за допомогою яких можна досягти найкращого результату. Вартість консультації лікарів та проведення необхідної процедури буде коштувати значно дешевше, ніж робота хірурга, а ефект від проведення процедури буде помітним одразу. В клініці Авантаж пацієнта супроводжують інформаційно та слідкують за станом здоров’я від моменту першого візиту і до закінчення лікування. Для нас важливо, щоб кожен пацієнт залишився задоволеним нашою роботою.

Здоров’я вашої шкіри - це важлива складова загального самопочуття. Звертайтесь за допомогою до тих косметологічних клінік, персоналу яких дійсно важливо повернути вам молодість та свіжість шкіри обличчя.