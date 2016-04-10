Выбор плитки на кухню

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7 лет назад
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Отделка каждого типа помещений требует индивидуального подхода, так как различия между ними предъявляют свои

требования к материалам и дизайну. Чтобы грамотно подойти к тому, как выбрать плитку для кухни,следует учесть все особенности комнаты, включая ее параметры, дизайн и степень

воздействия на кафель.

svetlya4ok-2015_10-04-2016-23-35_plitka.docx
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