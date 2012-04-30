Во что превращается iPhone 5 после двух месяцев

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http://www.appleweek.ru/article/651/
Для многих любителей яблочной продукции, выход нового iPhone, на этот раз – уже пятого поколения,
безусловно, стал знаменательным праздником. Оно и не удивительно, ведь данный смартфон за свое
существование по праву стал одним из лучших продуктов компании Apple как с точки зрения качества,
так и с активной позиции реализации продукта. Однако неожиданности, как правило, бывают везде
и всегда. И вот именно такая неприятная ситуация сложилась с iPhone 5.
Ранее мы вам уже сообщали, что многие пользователи нового смартфона неоднократно жаловались
на сборку данного устройства. Некоторые потертости, царапины прямо из коробки, люфты и прочие
дефекты сборки сопутствовали новинку уже с момента ее анонса. Но как выяснилось, все может
быть еще хуже. Речь пойдет о качестве этой самой сборки, которая уже изначально может
похвастаться брутальными недоработками.
Таким образом, с недавних времен в сети появились снимки iPhone пятой генерации после
его сравнительно недолгого использования сроком в пару месяцев. И первое, самое главное,
что хочется сказать по этому поводу, так это то, что отсутствие чехла сразу же дало о себе
знать. Острые края черного смартфона тут же начали «заострятся» а краска облазить и
шелушиться, выдавая блестящий алюминиевый оттенок корпуса, находящегося под лаковым
покрытием. На снимках отчетливо видно, что выглядит все это не очень симпатично и сразу
же создается впечатление подержанного телефона. Однако в Apple по этому поводу
заявляют вот что:
«Шелушение краски на алюминии природное явление. Алюминий, имея свою уникальную
микроструктуру, не может долго удерживать на себе любой лак. Это вполне нормально»,- отмечают
менеджеры компании.
Ну, вот и получается во всем этом самое интересное то, что покупая игрушку за 40,000
рублей - мы получаем китайский корпус в дешевой покраске с шелушением, но уже под
дорогим брендом Apple. Видать нынче и на смартфоны перекочевала мода «потертых»
джинсов, где, чем больше дыр – тем, так сказать, круче.