Во что превращается iPhone 5 после двух месяцев

http://www.appleweek.ru/article/651/

Для многих любителей яблочной продукции, выход нового iPhone, на этот раз – уже пятого поколения,

безусловно, стал знаменательным праздником. Оно и не удивительно, ведь данный смартфон за свое

существование по праву стал одним из лучших продуктов компании Apple как с точки зрения качества,

так и с активной позиции реализации продукта. Однако неожиданности, как правило, бывают везде

и всегда. И вот именно такая неприятная ситуация сложилась с iPhone 5.

Ранее мы вам уже сообщали, что многие пользователи нового смартфона неоднократно жаловались

на сборку данного устройства. Некоторые потертости, царапины прямо из коробки, люфты и прочие

дефекты сборки сопутствовали новинку уже с момента ее анонса. Но как выяснилось, все может

быть еще хуже. Речь пойдет о качестве этой самой сборки, которая уже изначально может

похвастаться брутальными недоработками.

Таким образом, с недавних времен в сети появились снимки iPhone пятой генерации после

его сравнительно недолгого использования сроком в пару месяцев. И первое, самое главное,

что хочется сказать по этому поводу, так это то, что отсутствие чехла сразу же дало о себе

знать. Острые края черного смартфона тут же начали «заострятся» а краска облазить и

шелушиться, выдавая блестящий алюминиевый оттенок корпуса, находящегося под лаковым

покрытием. На снимках отчетливо видно, что выглядит все это не очень симпатично и сразу

же создается впечатление подержанного телефона. Однако в Apple по этому поводу

заявляют вот что:

«Шелушение краски на алюминии природное явление. Алюминий, имея свою уникальную

микроструктуру, не может долго удерживать на себе любой лак. Это вполне нормально»,- отмечают

менеджеры компании.

Ну, вот и получается во всем этом самое интересное то, что покупая игрушку за 40,000

рублей - мы получаем китайский корпус в дешевой покраске с шелушением, но уже под

дорогим брендом Apple. Видать нынче и на смартфоны перекочевала мода «потертых»

джинсов, где, чем больше дыр – тем, так сказать, круче.