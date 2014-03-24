Все о ватных дисках

Еще недалек тот день, когда для того чтобы снять макияж, наложить повязку или удалить различные загрязнения наши соотечественники отправлялись в аптеку за ватой. Сегодня неказистую упаковку с ватой сменили так называемые ватные диски, которые сразу же завоевали популярность у потребителя. Такие отдельные кусочки спрессованной ваты выполняются, как правило, из хлопка, реже – льна. Очень часто хлопок дополняют искусственным волокном – вискозой, она придает ватным дискам лучшую гигроскопичность. Конечно вату из натуральных волокон, таких как хлопок и лен, покупают охотнее, т.к. они не вызывают аллергических реакций.