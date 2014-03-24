Евпатория в октябре

На климат Евпатории оказали свое влияние море и прилегающие к нему обширные степные пространства. Море, нагретое за лето лучами солнца, умеряет холод зимой и послабляет жару летом, в результате можно наблюдать незначительные колебания суточной и годовой температуры. Курорт отличается мягким умеренным климатом со средними показателями влажности. Открытая степь не защищает город от ветров, но зимы здесь не бывают холодными, а летом не так ощущается палящий зной за счет юго- западных бризов, освежающих побережье.