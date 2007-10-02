Ежегодные автокаталоги

Выход очередного автомобильного каталога – долгожданное событие для каждого автолюбителя. Автомобильный каталог – сборник большого количества интересной информации, настоящая автомобильная энциклопедия!

Что должно входить в идеальный автомобильный каталог? Конечно же, технические характеристики, доскональное описание оснащения и конструкции современных автомобилей, только что сошедших с мирового конвейера. Представленная информация пригодится и новичку и «акуле» в автомобильном бизнесе. Цель автомобильного каталога – поднять уровень продаж, значит, и описание авто будет красочным и интересным.

Ни один автомобильный каталог не может считать себя таковым без качественных фотографий. Для каждой машины есть несколько фотографий салона и внешнего вида. Девиз покупателя: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать!» Этот девиз обязательно принимают к сведению при выпуске автомобильных каталогов.

Отличительной чертой российских каталогов можно считать особое внимание, уделяемое отечественной автомобильной промышленности. В таких каталогах представлено больше российских автомобилей, даны более обширные технические характеристики, приведено большее количество фотографий.

Уникальность автомобильных каталогов заключена в наиболее удобной форме представления информации. Самый простой способ узнать всю необходимую информацию о новинках автомобилестроения – пролистать автомобильный каталог, а не выискивать в течение года крупицы информации в СМИ и сети Интернет.