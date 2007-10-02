Зачем нужна автолитература? (Рерайт)

http://www.weblancer.net/users/SmartDesign/portfolio/?category_id=48. (Оригинал)

Вы уже обзавелись автомобилем? А может, еще только присматриваете подходящую модель? В любом случае Вам нужна техническая литература. Конечно же, это автокаталог, с помощью которого вы выберете будущий автомобиль, книги по ремонту и эксплуатации своего «железного коня». Иными словами, Вам необходима автолитература.

Каждому водителю, будь то новичок, или ветеран с солидным стажем вождения, необходима специализированная литература. Подобрать, аккуратно и грамотно эксплуатировать свой автомобиль, вот что позволяет автомобильная литература.

По типу надобности автолитературу можно разделить на два типа: книги, рекомендованные к прочтению до покупки машины, и книги, необходимые Вам после приобретения автомобиля.

К первому типу относятся автокаталоги, именно те специализированные ежегодные издания, с описанием новых моделей и деталей авто. В таких изданиях можно подобрать что-нибудь для себя.

После покупки своей машины Вам придется многому научиться самостоятельно. Все равно, хотите ли вы самостоятельно «копаться под капотом» или же хотите правильно эксплуатировать свой автомобиль – без автолитературы Вам не справиться. Советы «ветеранов» вождения окажут незаменимую помощь, но гораздо удобнее владеть всеми советами и рекомендациями, собранными, обработанными и скомпонованными в максимально удобном виде, в форме книги или журнала, например.

Написанная знатоками своего дела литература незаменима в любой жизненной ситуации, будь то замена колеса или изучение приборной панели. Ответы на все поставленные вопросы легко найти в автомобильной литературе.

Дать ответы на поставленные вопросы – цель автомобильной литературы.