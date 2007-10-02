Что такое автолитература? (Рерайт)

http://www.weblancer.net/users/SmartDesign/portfolio/?category_id=48. (Оригинал)

Все мы, учась в школе, читали учебники по физике и математике, по русской и зарубежной литературе. Все это специализированная литература, дающая ответы на многие вопросы.

Автолитературу мало, что отличает от любой другой специализированной литературы. Это тот же самый сборник полезной и интересной информации об автомобиле, о его приобретение, эксплуатации и ремонте.

Автолитература – это масса книг посвященных вопросам ремонт и эксплуатации автомобиля, автомобильных каталогов и атласов.

Автомобильные каталоги – специализированные издания, выпускающиеся раз в год. В каталогах представлены описания новинок автомобилестроения во всем мире, интересные, прежде всего автолюбителям. В книгах по ремонту и эксплуатации автомобиля вы информацию о конкретном автомобиле, это описание и салона, и приборной панели, вообще каждой детали авто, с советами, что и как использовать, и что можно выполнять самостоятельно с помощью средств, оказавшихся под рукой. Такие книги пишутся исключительно профессионалами.

В автомобильных атласах каждый автолюбитель найдет подробное и четкое описание малоизвестной местности, описанной графическими символами. Существуют атласы

областей, городов, районов, стран, с информацией интересной только автомобилистам, например, таких как проходимость дорог или местоположение заправочных станций.

Автолитература – это то, благодаря чему любой новичок станет подлинным знатоком в мире автомобилей.