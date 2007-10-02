Технология и настройка Wi-Fi

Беспроводные сети, работающие по стандарту IEEE 802.11b, используют такой же диапазон (2.4 ГГц), как и множество приборов систем безопасности, портативных беспроводных громкоговорителей, и телефонов. Применение этих некомпьютерных устройств и приборов в наши дни стало потенциальной основой интерференции с беспроводной сетью. Уменьшает фактический риск небольшой радиус действия беспроводных сетей (не более 100 метров). В сетях стандарта IEEE 802.11b для установки соединения на частоте 2.3 ГГц используется 2 разных типа устройств.

Wi-Fi технологии особенно необходимы в фирмах, в которых сотрудники много перемещаются по территории офиса во время рабочего времени для обслуживания клиентов, сбора информации или других дел (офисы продаж в агентстве, большие склады, учреждения здравоохранения и проч.).

Не нужно прокладывать дополнительные провода или устанавливать розетки для подключения нового пользователя к сети. По этой причине подключение выполняется очень быстро. При желании, помимо этого, можно без проблем расширить свою беспроводную сеть.

К тому же между точками доступа, благодаря функции "роуминг", пользователи без разрыва связи передвигаются по территории покрытия сети Wi-Fi.

Настройка Wi-Fi - не намного сложнее установки локальной сети, но требует специальных знаний в беспроводной связи и определенного опыта работы с беспроводными устройствами, такими как КПК, смартфоны и др.