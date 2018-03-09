Поворот куба на Си и NASM

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Программа создает svg изображение куба повернутого на произвольный градус.
В основном коде на С инициализируются координаты куба без поворота а так же матрицы поворота.
После чего умножение векторов-точек на матрицы поворотов (функция на nasm с использованием SSE)
И согласно готовым точкам создаем массив с координатами линий после чего выводим в файл в svg формат.
project.txt
5 КБ