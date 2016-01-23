Благоустройство территории музея

Проект благоустройства и озеленения территории Лужского историко-краеведческого музея. Объект проектирования находится в городе Луга. При организации пространства было решено с помощью древесно-кустарниковых групп и дорожно-тропиночной сети. На территории детской площадки, прилегающей к музею, было решено использовать мягкое покрытие, которое реализуется методом наливных полов. Уличная мебель у музея и дорожно-тропиночной сети.