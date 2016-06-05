Добрый день, Уважаемые заказчики

Выполню генплан со всеми разделами на стадиях - ЭП, П (по 87 пост. для экспертизы), Р (по ГОСТ 21.501.2011)- ППТ + ПМТ по Градкодексу РФ жилых комплексов и линейных объектов;- СПОЗУ для стадии П по 87 пост., 2 раздел;- ГП для стадии Р;- АР для стадий ЭП, П, Р;- визуализации