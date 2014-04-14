Логотип для Будівельної Організації ( продається )
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Логотип розроблений для Організації по виготовленню та установці будівельного товару, з перспективою реалізації себе, як Будівельна Організація в сфері нерухомості.
Концепція Логотипу
Логотип :
1. Будівельну нерухомість всіх типів форм.
2. Увагу до деталей, та ідентичний контроль високого технологічного виконання типу підприємства від дрібних елементів до загального кінцевого результату.
3. Схема знаку розвивається в напрям руху вверх, інформуючи та програмуючи собі завдання на постійний процес розвитку для підкорення більших вершин в галузі свого індустріального простору.
4. Основа знаку, символізує тверду опору, надійність та впевненість в діях реалізації.
5. Зелений колір, символізує – шлях без перешкод, безперебійний грошовий потік.
6. Синій колір, символізує – дипломатичні цінності, взаємодовіру та контроль над ситуацією.
7. Сірий колір, є символом індустріального середовища суспільства.
8. Текстовий знак розроблений в стилістиці асоціацій з накресленим проектом, округлі лінії, гострі кути та направленні прямі лінії, є характерними та існують у всіх
типах будівельної сфери. Шрифт має сильний та впевнений в собі характер.
Логотип унікальний, подібного немає
ПРОДАЄТЬСЯ
При покупці Логотипу:
1 – 3 дні на модифікацію та розробку нових елементів логотипу, в відповідності до вимог замовника. В кінці розробки надається
замовнику LogotypeBook ( логотип кольоровий + монохромний + чорно-білий, концепція +асоціації + психологія, правила застосування + можливості, композиція +
пропорції + розміщення ), електронний файл з повною інформацією та матеріалами
Логотипу в форматі CDR,PDF, DOC, JPG, та інших при необхідності.
4 – 7 днів розробка Фірмового стилю ( візитка індивідуальна + корпоративна, шаблон слайду PowerPoint титульна+ основна + кінцева, діловий бланк тематичний + звичайний, конверт комерційний + особистий, Листівка під конверт комерційна + особиста. ), в результаті
надається BrandBook ( логотип,візитка, діловий документ, конверт, листівка, слайд ) з всіма елементами фірмового стилю, з електронним файлом повної інформації та матеріалами до пакету стилю організації в форматі CDR, PDF, JPG, DOC, та інших при необхідності.