Логотип для Будівельної Організації ( продається )

Логотип розроблений для Організації по виготовленню та установці будівельного товару, з перспективою реалізації себе, як Будівельна Організація в сфері нерухомості.

Концепція Логотипу

Логотип :

1. Будівельну нерухомість всіх типів форм.

2. Увагу до деталей, та ідентичний контроль високого технологічного виконання типу підприємства від дрібних елементів до загального кінцевого результату.

3. Схема знаку розвивається в напрям руху вверх, інформуючи та програмуючи собі завдання на постійний процес розвитку для підкорення більших вершин в галузі свого індустріального простору.

4. Основа знаку, символізує тверду опору, надійність та впевненість в діях реалізації.

5. Зелений колір, символізує – шлях без перешкод, безперебійний грошовий потік.

6. Синій колір, символізує – дипломатичні цінності, взаємодовіру та контроль над ситуацією.

7. Сірий колір, є символом індустріального середовища суспільства.

8. Текстовий знак розроблений в стилістиці асоціацій з накресленим проектом, округлі лінії, гострі кути та направленні прямі лінії, є характерними та існують у всіх

типах будівельної сфери. Шрифт має сильний та впевнений в собі характер.

Логотип унікальний, подібного немає

ПРОДАЄТЬСЯ

При покупці Логотипу:

1 – 3 дні на модифікацію та розробку нових елементів логотипу, в відповідності до вимог замовника. В кінці розробки надається

замовнику LogotypeBook ( логотип кольоровий + монохромний + чорно-білий, концепція +асоціації + психологія, правила застосування + можливості, композиція +

пропорції + розміщення ), електронний файл з повною інформацією та матеріалами

Логотипу в форматі CDR,PDF, DOC, JPG, та інших при необхідності.

4 – 7 днів розробка Фірмового стилю ( візитка індивідуальна + корпоративна, шаблон слайду PowerPoint титульна+ основна + кінцева, діловий бланк тематичний + звичайний, конверт комерційний + особистий, Листівка під конверт комерційна + особиста. ), в результаті