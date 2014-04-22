Интернет магазин сантехники

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Логотип унікальний, подібного немає
При покупці Логотипу:
1 – 3 дні на модифікацію елементів логотипу, в відповідності до вимог замовника. В кінці розробки надається
замовнику LogotypeBook ( логотип кольоровий + монохромний + чорно-білий, концепція +асоціації + психологія, правила застосування + можливості, композиція +
пропорції + розміщення ), електронний файл з повною інформацією та матеріалами
Логотипу в форматі CDR, illustrator, PDF, DOC, JPG, та інших при необхідності.
4 – 7 днів розробка Фірмового стилю ( візитка індивідуальна + корпоративна, шаблон слайду PowerPoint титульна+ основна + кінцева, діловий бланк тематичний + звичайний, конверт комерційний + особистий, Листівка під конверт комерційна + особиста. ), в результаті
надається BrandBook ( логотип,візитка, діловий документ, конверт, листівка, слайд ) з всіма елементами фірмового стилю, з електронним файлом повної інформації та матеріалами до пакету стилю організації в форматі CDR, PDF, JPG, DOC, та інших при необхідності.