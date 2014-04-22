Фірма по тюнингу кузова автомобіля в карбон

Логотип унікальний, подібного немає

формат стікер ( наклейка ) і друк на одяг

При покупці Логотипу:

1 – 3 дні на модифікацію елементів логотипу, в відповідності до вимог замовника. В кінці розробки надається

замовнику LogotypeBook ( логотип кольоровий + монохромний + чорно-білий, концепція +асоціації + психологія, правила застосування + можливості, композиція +

пропорції + розміщення ), електронний файл з повною інформацією та матеріалами

Логотипу в форматі CDR, illustrator, PDF, DOC, JPG, та інших при необхідності.

4 – 7 днів розробка Фірмового стилю ( візитка індивідуальна + корпоративна, шаблон слайду PowerPoint титульна+ основна + кінцева, діловий бланк тематичний + звичайний, конверт комерційний + особистий, Листівка під конверт комерційна + особиста. ), в результаті