ООО ИНФОРГРЭЙС (Infograce) продукт CITORUS

Цель и задачи компании -Стать отраслевой платформойавтоматизации в лесном хозяйстве РФ.

Сфера деятельности - Разработкаплатформы и корпоративных информационных систем, внедрение и сопровождение корпоративных

информационных систем.Разработкаплатформы автоматизации CIToRUS–программного продукта для быстрого создания полномасштабного набора прикладных

решений.При покупке Логотипа :1 - 3 дня на модификацию элементов логотипа , в соответствии с требованиями заказчика. В конце разработки предоставляетсязаказчику LogotypeBook ( логотип цветной + монохромный + черно - белый , концепция + ассоциации + психология , правила применения + возможности , композиция +пропорции + размещение ) , электронный файл с полной информацией и материаламиЛоготипа в формате CDR , illustrator , PDF , DOC , JPG и других при необходимости. 4 - 7 дней разработка фирменного стиля ( визитка индивидуальная + корпоративная , шаблон слайда PowerPoint титульная + основная + конечная , деловой бланк тематический + обычный , конверт коммерческий + личный , Открытка под конверт коммерческая + личная . ) , В результатепредоставляется BrandBook ( логотип , визитка , деловой документ , конверт , открытка , слайд ) со всеми элементами фирменного стиля , с электронным файлом полной информации и материалам в пакет стиля организации в формате CDR , PDF , JPG , DOC , и других при необходимости.