Мои работы (логотипы)

Я занимаюсь разработкой дизайна логотипов уже больше трёх лет, и с каждым новым заказом нахожу новые идеи и подходы, для выполнения моих работ, тем самым совершенствуя свой навык и выполняя потребности заказчика.

Работаю в таких графических редакторах как: Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom Classic, Paint.NET.